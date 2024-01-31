Собянин рассказал о работе центра по производству электробусов в Москве

Здесь не только выпускают новый транспорт, но и занимаются капитальным ремонтом давно курсирующих по маршрутам автобусов Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал об итогах работы Центра по производству электробусов на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в 2023 году.