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26 апреля: какой сегодня праздник?

26 апреля: какой сегодня праздник?

Что можно, а что запрещено делать в этот день. 123RF/legion-media.ru Сегодня пятница, 26 апреля. Какие праздники отмечаются в этот день?В мире Международный день памяти о катастрофе, случившейся 26 апреля 1986 года на атомной станции в Чернобыле в результате взрыва в четвертом энергоблоке.

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