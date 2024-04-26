26 апреля: какой сегодня праздник?

Что можно, а что запрещено делать в этот день. 123RF/legion-media.ru Сегодня пятница, 26 апреля. Какие праздники отмечаются в этот день?В мире Международный день памяти о катастрофе, случившейся 26 апреля 1986 года на атомной станции в Чернобыле в результате взрыва в четвертом энергоблоке.