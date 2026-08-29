Марина Прусакова: что стало с женой Ли Харви Освальда, который убил Джона Кеннеди

22 ноября 1963 года навсегда разделило жизнь Марины Прусаковой на «до» и «после». В считанные часы она превратилась из безвестной эмигрантки в жену главного врага Америки.
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