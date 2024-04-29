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Ева Лонгория переезжает с семьей в Испанию, чтобы защитить сына от влияния Голливуда

Ева Лонгория переезжает с семьей в Испанию, чтобы защитить сына от влияния Голливуда

Ева Лонгория вместе с семьей покидает Лос-Анджелес и переезжает в Испанию. Актриса и ее муж, мексиканский бизнесмен Хосе Антонио Бастон, уже начали перевозить вещи и активно занимаются продажей дома в Беверли-Хиллз: паре даже пришлось снизить стоимость особняка с 22,8 до 18,9 млн долларов.

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