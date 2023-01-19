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Тайвань заявил о приближении к острову самолетов и кораблей Китая

Тайвань заявил о приближении к острову самолетов и кораблей Китая

Министерство обороны Тайваня опубликовало заявление о том, что в прилегающих к острову районах военнослужащие острова зафиксировали приближение 16 военных самолетов и трех кораблей, которые относятся к Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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