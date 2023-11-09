С американскими автоматами и дроном: в горах Абхазии ловят группу хорошо экипированных  и вооруженных людей

С американскими автоматами и дроном: в горах Абхазии ловят группу хорошо экипированных и вооруженных людейВ Гулрыпшском районе Абхазии, примерно в 40 км к юго-востоку от столицы республики-Сухума, местные жители в горах заметили группу из семерых вооруженных людей.