NASA: расстыковка корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" снова отложена

Отстыковка космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю перенесена по причине неблагоприятных погодных условий.