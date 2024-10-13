NASA: расстыковка корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" снова отложена

Отстыковка космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю перенесена по причине неблагоприятных погодных условий.
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