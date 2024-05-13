РБК: сети «АндерСон» доначислили более 500 млн рублей налогов, штрафов и пени

Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила проверку сети кафе «АндерСон» за 2019—2021 годы и выявила, что компании, входящие в операционные структуры группы, использовали «ресторанную схему» для сокрытия подотчётной выручки.
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