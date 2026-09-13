По железнодорожным веткам, которые тянутся от границы до Киева, отработали «Герани» В минувшую пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что очень опасается за транспортные пограничные переходы на украинско-польской границе.
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а орешков для зелюшки
работайте, братья!
ВОТ И ПШЕКИ ПОЧУЯЛИ В ЖОПЕ ЗУД
Поздно начали, надо было еще 2 года тому, сколько жизней русских людей, в т.ч. детей, сохранили бы.