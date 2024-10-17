Прокурор заявил, что Цоков использовал страсть генерала Попова к игре на ставкахБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов (справа), арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде.
Как генерал Попов оказался на скамье подсудимых. Погорел на ставках
Комментарии
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В
Валентина
Чушь собачью пишут. Не любят в верхах правдолюбов. Там уже давно решили что нужно Попова посадить. Только их хотелки выльются им и ихним детям, внукам в такую карму, что не отмоются несколько поколений. Высшие силы видят все.
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10 час.
Борис Иванович Назаров
Господа ! Как-то читать даже нет интереса в том .что генерал виноват?!А ведь честно сказать Он Очень виноват ,что 58 армией задеожал Украинские войска !!! Вот за это его видимо и стараются наказать?! Ведь Украинские части моглы бы далже продвигаться , тут какой -то генерал Попов Помешал !!! Борис
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8 час.
ВАРЯГ РУС
«Наказание невиновных, награждение непричастных». Александр Покровский, из книги «Расстрелять»
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2 час.
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