Как генерал Попов оказался на скамье подсудимых. Погорел на ставках

Чушь собачью пишут. Не любят в верхах правдолюбов. Там уже давно решили что нужно Попова посадить. Только их хотелки выльются им и ихним детям, внукам в такую карму, что не отмоются несколько поколений. Высшие силы видят все.

Борис Иванович Назаров

Господа ! Как-то читать даже нет интереса в том .что генерал виноват?!А ведь честно сказать Он Очень виноват ,что 58 армией задеожал Украинские войска !!! Вот за это его видимо и стараются наказать?! Ведь Украинские части моглы бы далже продвигаться , тут какой -то генерал Попов Помешал !!! Борис