Месси вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи

39-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины. Как сообщает пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) на официальном сайте, команда проведёт матчи с Боливией (30 сентября), Буркина-Фасо (3 октября) и Бенином (6 октября).
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