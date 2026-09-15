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Месси вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи

Месси вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи

39-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины. Как сообщает пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) на официальном сайте, команда проведёт матчи с Боливией (30 сентября), Буркина-Фасо (3 октября) и Бенином (6 октября).

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