Ubisoft поделилась планами на второй сезон Skull and Bones Помните ли вы Skull & Bones? Это иг...

Ubisoft поделилась планами на второй сезон Skull and BonesПомните ли вы Skull & Bones? Это игра на пиратскую тематику от Ubisoft, которая вышла 13 февраля после примерно десятка задержек и переносов, из-за которых казалось, что игра никогда не увидит свет.