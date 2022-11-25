КНР, в угоду американцам, решило искусственно испортить отношения с СССР

В 1960-е годы правительство Китайской Народной Республики продемонстрировало явное стремление к нормализации отношений между США и Китаем.
Популярные статьи
- В 2003 году произошли события, в результате которых «ЮКОС» перестал существовать, а Ходорковский отправился отбывать наказание за решетку
- Семен Данилович Номоконов – тунгус по национальности, уничтоживший 368 гитлеровцев, а также обучивший более 100 снайперов
- Один запуск боеприпаса AMRAAM-ER стоит около 2 миллионов долларов
Свежие комментарии