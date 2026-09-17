Трагедия в Запорожье: глава УИК погибла от удара беспилотника

Сердце сжимается, когда приходят такие вести. В Запорожской области от подлого удара беспилотника погибла Елена Астанина — настоящая боевая женщина, которая с 2022 года стояла на передовой избирательной системы.
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