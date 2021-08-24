О заброшенных деревнях и полях исторической России

Медвежий уголПолитикаО заброшенных деревнях и полях исторической России Советский патриот Кто о чем, а я опять о спасении нашей деревни, а через нее и страны.Вернуться к статье4210НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей РоссиТо есть, призываете голосовать за Зюгановцев ?Елена ТихомироваДругой альтернативы нет.Елена ТихомироваЕсть две партии способные победить.Елена ТихомироваОстальные партии спойлеры.АлександрВремя идёт вперёд. Весь это плач по навсегда ушедшим деревням не стоит и гроша.Деревни сокращались весь 20 век.При Хрущёве даже термин ввели-неперспективная деревня.Если в описанной деревне только один инициативный человек нашёлся,то что тут сделает государство?Елена ТихомироваГлупость не пишите.саша дмитренкодеревни начал уничтожать джугашвили,когда народ с голодухи рванул в город!!! да и вооще в совке жить в деревне было дурным тоном))) и редко кто после учебы туда возвращалсяАлександрПопробуйте опровергнуть.Фактами.Кто у нас рвётся в деревне жить?АлександрС голодухи народ именно в деревню едет.В городе своей еды нет.Владимир ПетровБез мужика деревня чаxнет. Миллионы не вернулись с войны - вот сёла и вымирали потиxоньку.КатеринаВ СССР сёла пустели потихоньку по нескольким причинам. Отсутствие нормальных дорог, убогий быт по сравнению с городом, низкие цены на сельхозпродукцию, проблемы с детским образованием. Города развивались, а деревня нет. Молодёжь ехала обучаться в город и не возвращалась.Елена ТихомироваПосле войны восстановили страну за короткие сроки , а уже 30 лет , одни обещания. А страна падает в пропасть.Сергей РоссиС какой из войн ?саша дмитренкоа кто вернулся-остались в городах,,узнали что жить можно намного лучшеАлександрВсё падает,падает и никак не упадёт.Потому,что не падает,а развивается последние 15 лет.ААлександрПодумаешь! А мы пойдем на Восток, в Сибирь! Там все загубим и завалим строительным мусором нашей невидимой рукой с невидимыми мозгами. Хрущев много дров наломал. Но, что касается деревни, он, как марксист, имел в виду крупные сельскохозяйственные предприятия. И такие были. На юге Красноярского края, на Орловщине, да везде. В Эстонии рыболовецкий колхоз не знал уже куда деньги девать. Чуть коммунизм не построили в отдельно взятом колхозе. У нас тема другая - уничтожить даже корни русскости. Поэтому в Сибири китайцы. Рыбу ловят для японцев. Лапти нам плетут версачи, а самокрутки вертят филиппы моррисы. Да и в правительстве одни господа и дамы. Только в армии товарищи остались. Надолго ли?АлександрПро китайцев в Сибири не надо чушь городить.Борис СосенкинВ Московской области, сельхоз поля прошедшие мелиорацию, в застойные времена, проданы под дачи и продаются.Александр ДементьевВо всём мире с.хозяйство - дотационное. Таким фермерам надо беспроцентные ссуды давать и помогать всячески. (дороги строить, семенами обеспечивать и т.д.) А у наших нуворишей одна забота - как бы где бы что украсть, быстро перепродать и бабло за границу сплавить чтобы не отобрали. Какое уж тут село? С него же урвать то нечего.Борис СосенкинНа бывшей ферме матрацы шют.Александр ДементьевИ вероятнее всего из материала иностранного инвестора?. У меня родственник тоже этим же занимается на предприятии у датчанина.Елена ТихомироваПравы . Страна пошла под раздачу. У власти не созидатели , а разрушители.Андрей БедныйВообще-то деньги на сх выделяются. И субсидии фермерским хозяйствам есть. Другой вопрос, что мало кто хочет в земле ковырятся. Лично мне, к примеру, поднимать ферму неинтересно, хотя есть и земля 2Га, и возможности. может как выйду на пенсию и займусь, но очень врядли. Вот в 2021 выделяемые средства - https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401365540/саша дмитренкону ты и дебил,,,саша дмитренкогрязные комми уже до нас все разрушили,,,Сергей РоссиПесня известная. Завезти мигрантов....Андрей БедныйИ будут они в непривычных малознакомых климатических условиях обрабатывать землю и выращивать урожаи рекордные )))) Хахаха.саша дмитренкотебя уже завезли))))Сергей РоссиДавай я тебя вывезу или вы.. как тебе больше нравится, мальчик ?Елена ТихомироваЕсли не проголосуем 19 сентября большим процентом , то дети и внуки нам этого не простят. Страшно подумать , что нас ждёт.саша дмитренкоточно! и только за ЕР!!!Сергей РоссиТебе то за партию инвалидов нужно голосоватьСергей Дмитриев...Почему к/ф "Котлован" не выдвигают на премию документальных фильмов? ...И вобше устойчиво замалчивают в СМИ, как те пассажиры в лифте, когда "стало что-то непонятое к воздухе"АлександрА за что его выдвигать?ЕНевгений начисОчередной нытик… Исход деревни в город общая тенденция в мире,в развитых странах 10-20% населения работают в сельском хозяйстве. Эти тенденции характерны и для России. К стати мирового лидера в производстве зерна!Villi sherbakСтранно как то слышать. Все разрушили, деревне исчезают. Так объясните мне получается дураку почему мы теперь не закупаем зерно за рубежом у американцев, а экспортируем его в зарубежные страны. Откуда взялось в магазинах такое изобилие молочной и сырной продукции, овощей и фруктов, выращенных в России. Круглогодично в продаже зелень, картофель, помидоры и огурцы. Может кто то мне подскажет какого качества эта продукция продавалась в советских магазинах. Что то я не помню чтобы зимой в магазинах в советское время продавались круглогодично овощи, за исключением картофеля, наполовину сгнившего. И если бы не дачи и не родители живущие в деревне, то и этого бы не было.НЛниколай лебедевПри СССР также деревни умирали, а с/х было, как и все остальное, плановым-сеяли, садили, невзирая на климатические условия, в результате урожай в иные годы был равен посадочному материалу, а иногда и этого не могли собрать-сам из деревни, помню, как за соломой ездили в другие регионы.Андрей БедныйПотому, что решения о посадке и уборке должен принимать агроном, а не номенклатурщики партийные.Ирина КотельниковаУважаемый автор, ну уж коль Вы так переживаете за сельское хозяйство, так не может быть Вы поедете в деревню, так сказать на землю и будете помогать "поднимать из руин"? Деревни начали умирать с момента индустриализации и никто не виноват в этом. Прекрасно рассуждать о домике в деревне сидя в офисе либо в квартире в городе, а каковы будут Ваши рассуждения когда Вы поживете хотя бы лет 10 полноценной сельской жизнью, что бы и на колхоз/совхоз трудится, и свое хозяйство вести. И желательно где нибудь, где рискованное земледелие, то есть там, где нет гарантий собрать урожай.Aamv07Г.Ф. Доброноженко Мелкотоварный, мелкобуржуазный характер крестьянского хозяйства порождал двойственную природу крестьянства: “В качестве владельца средств производства он является капиталистом, в качестве работника - своим собственным наемным работником” (К. Маркс, Ф. Энгельс. Т. 48: 54. См. такжеВ.И. Ленин. Т. 38: 361-369; т. 39: 277-278; т. 40: 303-304). Марксисты никогда не прекращали верить в то, что организация крупного коллективного производства в сельском хозяйстве является условием социализма. “Наша задача поотношению к мелким крестьянам, - писалЭнгельс, - состоит прежде всего в том, чтобы их частное производство, их собственность перевести в товарищескую” (К. Маркс, Ф. Энгельс. Т. 32: 518). Крестьяне могли быть союзником пролетариата в социалистической революции только в том случае, если перестанут верить в крестьянскую собственность. Пока это не произойдет, “мелкие крестьяне являются самыми ярыми собственникамии заклятыми врагами всего, что отдает коммунизмом” (К. Маркс, Ф. Энгельс. Т. 27: 106). Негативное отношение к крестьянину как к мелкому собственнику было порождено верой в возможность не товарного, без рыночного социализма. Оценка крестьянства как мелкобуржуазного класса, чей хозяйственный уклад постоянно воспроизводит капиталистические отношения и потенциально угрожает социализму, определила ограниченное неприятие большевиками самостоятельного крестьянского хозяйства.Aamv07Чернышеский и Ленин были потомками крестьян, но при этом строго подчинялись европейским ценностям того времени и не хотели признавать свои корни, они им казались неугодными.Александр ИноземцевВкратце... ---------- Вологодская область ---------- За 2020 год объем производства продукции животноводства во всех категориях хозяйств составил 25,4 млрд. рублей и увеличился к аналогичному периоду 2019 года на 3,1% (в сопоставимых ценах). Молочное животноводство –приоритетная отрасль АПК Вологодской области, в течение ряда лет демонстрирующая стабильно высокие результаты. Для развития производства молока предоставляются субсидии на производства молока, поддержку племенного животноводства, строительство, реконструкцию и модернизацию производственных объектов АПК, приобретение оборудования. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 1 января 2021 года составило 167,9 тыс. голов (+1,1 к 2019 году), в том числе коров 76,8 тысяч голов (+0,6% к 2019 году). В том числе в племенных организациях составило крупного рогатого скота 102,1 тысяч голов и коров 46,6 тысяч голов (+1,6% к 2019 году). Производство молока в хозяйствах всех категорий составило на уровне 586,3 тыс. тонн (+4,6% к 2019 году) -это лучший результат за последние 27 лет. Объемы производства молока на протяжении последних шести лет увеличиваются (более чем на 4% ежегодно). За 2020 год сельскохозяйственными организациями и крестьянскими(фермерскими) хозяйствами области произведено молока 573,8 тыс. тонн (+5,1% к 2019 году). 405,8 тысяч тонн произведено в племенных хозяйствах области. По валовому надою молока в сельхозорганизациях область в 2020 году заняла 2 место по Северо-Западному федеральному округу (после Ленинградской области) и 12 место по России. Достигнут абсолютный исторический рекорд по продуктивности коров в сельхозорганизациях области: по итогам 2020 года продуктивность составила7969кг (+5,1% к 2019 году, +44,3%к 2012 году), что выше среднего по России на 18%. Наибольшая продуктивность коров достигнута в хозяйствах Грязовецкого -9599 кг (+498 кг, или +5,5%, к 2019 году), Тотемского -9065 кг (+693 кг, или +8,3%) и Сокольского -8958 кг (+770 кг, или +9,4%) районов области. Значительный вклад в рекордный показатель внесли 21 племенной завод и 19 племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. Продуктивность на корову в племенных хозяйствах молочного направления составила: в племенных заводах –9268 кг, в племенных репродукторах 8417 кг. ---------------------------------------------- (подробнее: https://agro.gov35.ru/deyatelnost/deyatelnost-strukturnykh-podrazdeleniy/index.php?SECTION_ID=231 )Комментировать
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