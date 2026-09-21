Сопредседатель АдГ Хрупалла посоветовал Мерцу отправиться в Москву

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хруппала на пресс-конференции по результатам голосования в ландтаг Мекленбурга — Передней Померании призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца отправиться в Москву для возобновления диалога.