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Газета.ру

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Сопредседатель АдГ Хрупалла посоветовал Мерцу отправиться в Москву

Сопредседатель АдГ Хрупалла посоветовал Мерцу отправиться в Москву

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хруппала на пресс-конференции по результатам голосования в ландтаг Мекленбурга — Передней Померании призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца отправиться в Москву для возобновления диалога.

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