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Росавиация: пять аэропортов возобновили работу в штатном режиме

Росавиация: пять аэропортов возобновили работу в штатном режиме

Аэропорты в Иванове, Тамбове, Калуге, Ярославле и Костроме возобновили работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

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