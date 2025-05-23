Росавиация: пять аэропортов возобновили работу в штатном режиме

Аэропорты в Иванове, Тамбове, Калуге, Ярославле и Костроме возобновили работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.