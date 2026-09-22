В Бразилии пропал вертолёт с вокалистом из Rick&Renner на борту

В Бразилии ведутся поиски вертолёта Bell 430 с исполнителем Жералду Антониу ди Карвалью из дуэта Rick&Renner на борту, сообщает G1.
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