🏥 В крымскую республиканскую ветлабораторию доставляют погибших от мазута птиц Их привозят в специальных контейнерах, которые заранее опечатывают.
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🏥 В крымскую республиканскую ветлабораторию доставляют погибших от мазута птиц Их привозят в специальных контейнерах, которые заранее опечатывают.