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Россиянам рассказали, какие фрукты стали дешевле в два раза

Россиянам рассказали, какие фрукты стали дешевле в два раза

Стоимость некоторых фруктов в России снизилась в два раза, рассказал доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод в эфире радио Sputnik.

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