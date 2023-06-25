Россиянам рассказали, какие фрукты стали дешевле в два раза

Стоимость некоторых фруктов в России снизилась в два раза, рассказал доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод в эфире радио Sputnik.
Популярные статьи
- Высмеявшую покушение на Прилепина поэтессу Полозкову потребовали признать иноагентом
- «Паркетные генералы делят ордена, медали и должности»: Пригожин заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не наградили за взятие Артемовска
- Режиссер Карен Шахназаров выступил против выдвижения российских картин на кинопремию «Оскар»
Свежие комментарии