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Пьяный мальчик, или насколько у нас прогнившая система правосудия

Пьяный мальчик, или насколько у нас прогнившая система правосудия

Василий Романенко Человеческая история показывает нам как величие так и падение отдельных представителей рода человеческого.

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Георгий Михалев
Обычное дело. Никаких шансов на изменение ситуации.
Валера Юшков
Мафия правит страной.
Юрий Ded
А я хочу спросить у автора - ради какого выпендрёжа он вытащил на свет божий эту историю . Криминалист давший подменное заключение уже получил срок и сидит . А с другой стороны кто виноват что у нас такие криминалисты - вот что надо бы обсудить .
Виктория Виктория
А затем, ботт, что на днях еще одна мажорка сбила троих детей, двое из которых скончались; и оченно "сердобольные" уже вступились за нее......
Алекс Иванов
А что не так Юрий Ded сказал?
Сергей Федотов
Так что ж он не о мажорке пишет, а то, что давно всем известно? В т.ч. и о том, что наша судебно-правовая система давно себя дискредитировала.
amv07
он спросил не утех только за чем, то же вопрос
Алекс Иванов
Если продажны следователи, то это еще пол беды. Если эксперты, то это полный трындец.
amv07
хрен редьки не слаще, но экспертиза практически во все времена не была доказательством, так что если следователь просто нормальный, то странную экспертизу пошлёт в "игнор" за экспертизу обычно хватаються когда нет доказательств что бы не потерять "лицо и палку".
Алекс Иванов
Как раз таки и была. Если нет свидетелей, то что можно доказать без экспертизы? Пальчики, пото-жировые, камеры без монтажа...
amv07
ну был он там и что дальше, да если не скрывает и толково объяснит что там делал или пытался сделать, то и куда "её" толкать, всегда есть фактические вещи а вот если шерлок холмс продажный то ему и врачебная с ДНК пофик не будет для него оснований приобщать её, а судье тем более по фиг состязание сторон. тем более с повязкой на глазах через уши.
Алекс Иванов
А я про что?
amv07
Про то же но с другого боку.
Wladimir Соснин
У тебя дура наверняка мозги только для того чтоб правильно задирать и раздвигать ноги.А речь идет о том,что нельзя сажать вместе с теми кто совершал преступление по своему злому умыслу и готовил преступление. И это ворье и распространители наркоты и убийцы и так далее А она эта Баширова совсем не мажорка,отец шофер, и самиа еще девчонка.Кем она будет,когда выйдет?
Александр Плохов
Тебя бы туда надо дебильное создание!Не умеешь ездить не лезь на авто..Впрочем, дебилу что то доказывать дело бесполезное,только гадости писать можешь!
Татьяна Якуш (Романова)
Разве это срок...?
Wladimir Соснин
Ну зачем же ВЫ так?Я водитель со стажем и знаю,что такое человеческий фактор! А на дороге может произойти что угодно и на все воля божья. А если вот ваш сын или дочь да мало ли где может что угодно случиться и не обязательно за баранкой не по умыслу а просто по своей неопытности или халатности совершить преступление.И как Вам понравится,что ваш отпрыск окажется среди подонков совершающих преступления по умыслу,с приготовлениями совершения этих преступлений?Наша пеницитарная система это не усматривает!Повторюсь,что это не обязательно авто ДТП. А гадости я не пишу. За такое оскорбление мне ТЫ бы получил в морду. Ты только здесь смелый ублюдок. На мужика -то не смахиваешь.
Александр Иванов
Да не система виновата, а конкретный малограмотный эксперт, который явно давно уже не является специалистом!! Интересно, а где он проходил обучение и стажировку, аот это основание для серьезной проверки всей структуры обусения!!
afr50
виновата именно система, правильная система не позволяет работать таким специалистам и не позволяет выдавать такие заключения...
Владимир Сергеев
Ха Ха Ха **Малограмотный Эксперт** Этот Эксперт имел стаж более десяти лет и Заключение давал не за красивые глазки . а за приличные бабки ..
amv07
да же если и не за бабло, все равно гад.
Алекс Иванов
Эксперт нашел у ребенка 0.5л водки в крови? Это ошибочная экспертиза? Гаишники вот, если им верить, с точностью до сотых миллиграмм алкоголя определяют, а тут бутылка водки. Всем ошибкам ошибка.
afr50
суд у нас есть... Правосудия нет, вот в этом основная проблема... надо чистить систему управления страной...
Boris Janovsky
Призывы к "чистить систему управления страной" являются экстремизмом и относятся к "насильственному свержению существующего строя". Будьте предельно осторожны.
Wladimir Соснин
Да какой тут суд? Все было куплено и всех с потрохами. Остается догадываться какая была сумма подкупа.Деньги на это не считают. Считают их только пенсионеры с нищебродами,которых по России сотни миллионов.И сколько же можно полоскать этот факт?
Boris Janovsky
"И сколько же можно полоскать этот факт?" Постоянно, пока есть выступающие за обновленного и его ЕР.
Wladimir Соснин
Что-то не слышал и не читал про обновление ЕР.Вот про то,что гнать их надо то наслышался и навидился.
Наталья Андросова
Правосудия нет,это чистая правда! Людей держат в СИЗО по несколько лет,и никому нет никакого дела
Лада Мира
Сейчас трех детей девица сбила, два мертвы, а младенец в коляске с расколотым черепом и сотрясение мозга... жива, а будет ли здорова? По сути, девица на всем ходу врезалась в толпу из 5 человек на пешеходном переходе даже не притормозивши. И некоторые жалеют девушку, мол, детей не вернуть и тп... На днях в Саратове мальчишку задавил и...
Людмила Грабова
Правосудие у нас, это когда правого судят. А Клейменова с Алисовой уже жизнь наказала и заклеймила их чёрные дела, придёт время и они по закону бумеранга за всё будут отвечать. А людей и детей очень жалко.
amv07
не переборщи с бумерангом, прости меня Господи.
Людмила Грабова
Правосудие у нас, это когда правого судят. А Клейменова с Алисовой уже жизнь наказала и заклеймила их чёрные дела, придёт время и они по закону бумеранга за всё будут отвечать. А людей и детей очень жалко.
Bata шикельгрубер
Вот если бы эти бабы блохастое шавло задавили, какую-нибудь сучку с выводком щеняр, то их и на пожизненное закрыли бы. Зоозащитнички б расстарались,устроили бы пикеты, письма, демонстрации и шабаш у Малахова. А то какие-то там дети. Сейчас и эти двое, сбитые насмерть девицей пьяными окажутся. Правосудие оно такое правосудное.
Гаражный кооператив ЛАДА
Такое правосудие выгодно политической власти. Она, власть сделала всё, чтоб её не было возможности сменить, даже теоретически. Все, кто издаёт законы, кто их исполняет, надзерает, все они вне досягаемости Закона и над Законом.
ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)
О том --что правосудие ГНИЛОЕ. убедилась на собственном примере. Рука руку умыла с блеском. Потому что рука была" своя. " И-- решение суда, как в анекдоте. Ущерб мне по суду должен возместить вырытый котлован вместо жуликов-юристов!Если лгут и воруют юристы--то в этой стране верить НИКОМУ нельзя.
Анфиса Иванова
Сама Алисова осуждена на три года колонии поселения. А ведь жизнь ребенка оборвана ею, как будто то, что, допустим, там она бы наворовала чего-то! Дали поселение, хорошо, - но поселение дать надо было на 25 лет ! дать возможность забрать с собою дочь и в тех краях её воспитывать ( конечно, её ребенку придется отвечать за свою нерадивую мать, - но все-таки девочка бы жила с мамой...). я считаю, что за оборванную жизнь ребенка или несовершеннолетнего надо давать за непреднамеренное убийство сроки не менее 25 лет с поселением и без всяких там УДО - убив ребенка, виновный наносит демографический урон государству ! А уж о родителях я и не говорю - беда неизбывная на всю жизнь. А такие маркизы - принцы через три года заживут полноценной жизнью - и где справедливость???!!!
Леонид Алексеев
Вот мы всегда почему-то оперируем понятием "система".А между тем ЛЮБУЮ систему составляют люди!Это всё выходцы из нашей среды,часто даже наши соседи.Коммунисты пытались создать нового человека(на словах):гомо советикус-честного,работящего,послушного робота.Но сами часто показывая свою лживость,показывая свои дурные примеры,воспитали нечто иное:вместо этого получился завистливый,воровитый,подлый,доносящий даже на близких,ленивый и коррумпированный гомо советикус.Они наплодили себе подобных и вот мы сегодня имеем то,что имеем.К сожалению никто не знает сегодня как из этого советикуса сделать порядочных и законопослушных граждан.И это наша беда.Легче всего ткнуть пальцем в "систему"-она виновата!Но это не исправит положения,пока мы сами,каждый на своём месте не осознаем это и не прекратим брать-давать взятки,подличать и быть безответственными!Надо всем научиться отвечать за свои поступки!!!
Александр Плохов
Начни с себя,прекрати распространять ложь о прошлом и скажи правду о настоящем,Леня....Просто болтун в пользу алисовых..
Леонид Алексеев
Плохиш,я никогда не лгу.Я считаю ниже своего достоинства метать бисер перед свиньями!Такими как ты,например!
Елена Козлова
Кто тут ругает ВСЮ правоохранительную систему? Кому она во все времена была костью в горле? Привет, Наталья Андросова, Boris Janovsky, Wladimir Соснин, Сергей Федотов, Виктория Виктория и кто там еще! Вы все из колонии пишите?
Александр Плохов
А ты, тетя из СИЗО, приведи доказательства,что уголовное дело не нужно было возбуждать целый месяц!!!!
Валерий Ворожищев
А кто-нибудь задумывался над тем, на какую сумму российская полиция продаёт и покупает постановления об отказе в возбуждении уголовных дел или наоборот? Шесть лет я раскручиваю полицейские махинации. Последний отказ был от начальника ГУ по надзору за следствием и дознанием генпрокуратуры за подписью Золотарёва С.И. Следующая подпись отказа должна быть от Буксмана А.Э. и последняя подпись будет поставлена самим Генпрокурором Красновым Игорем Викторовичем. Пусть истребуют все документы и думают, какие прокуроры руководят и протирают свои штаны в городе Выборге. Кстати, первым "дрогнул" Начальник УВД Выборга Ильин Р.А., к которому я никогда не обращался и ничего от него не просил и который сам отменил постановления полицейских. О судах и о том, чем там занимаются судьи отдельный и длинный разговор.
Валерий Ворожищев
А кто-нибудь задумывался над тем, на какую сумму российская полиция продаёт и покупает постановления об отказе в возбуждении уголовных дел или наоборот? Шесть лет я раскручиваю полицейские махинации. Последний отказ был от начальника ГУ по надзору за следствием и дознанием генпрокуратуры за подписью Золотарёва С.И. Следующая подпись отказа должна быть от Буксмана А.Э. и последняя подпись будет поставлена самим Генпрокурором Красновым Игорем Викторовичем. Пусть истребуют все документы и думают, какие прокуроры руководят и протирают свои штаны в городе Выборге. Кстати, первым "дрогнул" Начальник УВД Выборга Ильин Р.А., к которому я никогда не обращался и ничего от него не просил и который сам отменил постановления полицейских. О судах и о том, чем там занимаются судьи отдельный и длинный разговор.
Виктор Полушкин
Вся СИСТЕМА продажная и воровская.......
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Ой, так шо? У нас есть правосудие? Та ишо целая система?! Та вы шо?! А на нее можно посмотреть? Хоть издалека? Хоть одним глазком? Может быть и я ее где-то видел, только не заметил. Наверное, она у нас очень скромная, очень застенчивая и о-о-очень маленькая, просто незаметная. Давайте, будем все ее беречь, хранить и оберегать от злых взяточников, бандитов в форме и вообще продажных чиновников. Может быть, она когда-нибудь вырастет и начнет работать, и мы все ее увидим, даже издалека!
Алексей Смирнов
Правосудия сейчас нет, все органы правопорядка защищают лишь себя и государственную систему. похоже что от граждан.
петр кам
А что,в стране имеется правосудие?И где оно?Убила мальчишку-два года колонии...Вот это приговор.
Sergei Kakurskii
Все продается и покупается -правосудие тоже -это товар!!!
verhstam_inboh_lv leon
Да... При такой власти ЕР - правосудие в России полное дно... Например Ефремов , который убил человека по пьяни - сидит под домашнем арестом уже второй год - оказывается здоровье у него плохое и детей воспитывать надо... Но когда пил и принимал наркотики о здоровье не думал, жил с любовницей и о детях не думал... В Юрмале три единицы недвижимости - продай и отдай детям.... А еще этот расчленитель - алкаш Соколов оказывается тоже еще не сидит - подал апеляцию , обвинив девочку во всех грехах... и оказывается тоже с плохим здоровьем... Хотя здоровье не мешало ему совращать студенток... Куда катиться такая великая страна???????
verhstam_inboh_lv leon
Да... При такой власти ЕР - правосудие в России полное дно... Например Ефремов , который убил человека по пьяни - сидит под домашнем арестом уже второй год - оказывается здоровье у него плохое и детей воспитывать надо... Но когда пил и принимал наркотики о здоровье не думал, жил с любовницей и о детях не думал... В Юрмале три единицы недвижимости - продай и отдай детям.... А еще этот расчленитель - алкаш Соколов оказывается тоже еще не сидит - подал апеляцию , обвинив девочку во всех грехах... и оказывается тоже с плохим здоровьем... Хотя здоровье не мешало ему совращать студенток... Куда катиться такая великая страна???????

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