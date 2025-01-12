Хабиб об инциденте в самолете: «Дама, задававшая мне вопросы, была очень груба с самого начала. Не знаю, какая была причина – расовая, национальная или другая»

«Прежде всего, я уточню, что это был рейс Frontier Airlines, а не Alaska Air. Дама, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, несмотря на то, что я очень прилично говорю по-английски, могу все понять и согласился помочь – она по-прежнему настаивала на том, чтобы я ушел со своего места.