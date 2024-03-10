Русские или сошли с ума, или что-то не договаривают: Русские танки стали загадкой для НАТО

"Терять старый Т-55 не так затратно и обидно как новый" -- ??? Автор, а эти старые танки, которых не жалко, они без экипажа? Или там экипажи тоже их отживших стариков и старух?

Serge Levcovitsh

Почему к каждому танку на броню не посадить по 2-5 Дронов? В детстве читал советскую фантастику про подводную лодку с дронами на борту это было в 80-х. Я что один её читал?