Британское Минобороны опубликовало очередной доклад о состоянии бронетанковых войск России и их производстве, который крайне не понравился никому из экспертов и журналистов на Западе.
Русские или сошли с ума, или что-то не договаривают: Русские танки стали загадкой для НАТО
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
"Терять старый Т-55 не так затратно и обидно как новый" -- ??? Автор, а эти старые танки, которых не жалко, они без экипажа? Или там экипажи тоже их отживших стариков и старух?
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2 час.
Serge Levcovitsh
Почему к каждому танку на броню не посадить по 2-5 Дронов? В детстве читал советскую фантастику про подводную лодку с дронами на борту это было в 80-х. Я что один её читал?
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2 час.
Nikolay Stepanov
Надеятся, что экипаж успеет покинуть танк.
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1 час.
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