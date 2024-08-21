Стратосферный дирижабль Sceye совершил первый суточный полет

Стратосферный дирижабль Sceye / © Sceye Стратосферный дирижабль Sceye во время суточного полета 15 августа продемонстрировал способность заряжать свои батареи в течение светового дня с помощью системы гибких солнечных панелей, а затем использовать эту энергию, чтобы находится в воздухе на высоте 18,5 тысяч метров всю ночь.