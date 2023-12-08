Тюменский актер из «Слово пацана» снялся вместе с Коляном из «Реальных пацанов»

В четвертом эпизоде нашумевшего российского сериала «Волшебный участок», где главную роль исполняет Николай Наумов (Колян из сериала «Реальные пацаны»), снялся тюменец Лев Зулькарнаев, известный по роли первого плана в еще одном громком проекте «Слово пацана.
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