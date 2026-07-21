ЧП в Магнитогорске: у нового колеса обозрения перевернулась кабинка

Аттракцион, который должен был стать главной звездой парка, стал причиной скандала. Колесо обозрения, торжественно открывшееся всего несколько дней назад, дало серьезную техническую нарекание: одна из кабинок вышла из строя и перевернулась, что потребовало экстренной остановки механизма.
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