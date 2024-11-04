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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Треть пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, обращаются в отделения неотложной помощи за несколько месяцев до того, как им был поставлен диагноз

Исследование, опубликованное в журнале Canadian Medical Association Journal, выявило, что значительная доля пациентов с диагнозом рак в провинции Онтарио обращалась в отделения неотложной помощи (ED) в течение 90 дней до постановки окончательного диагноза.

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