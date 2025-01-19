Специалист в области медицины из Ивано-Франковска, имеющий степень кандидата наук, и командир госпитального подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Курташ проводил опыты над жителями Курской области, которых Вооружённые силы Украины вывезли в Сумскую область.