Специалист в области медицины из Ивано-Франковска, имеющий степень кандидата наук, и командир госпитального подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Курташ проводил опыты над жителями Курской области, которых Вооружённые силы Украины вывезли в Сумскую область.
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