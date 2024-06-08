Генералы поясняют: Противник уже готовится к ядерной войне - и Россия должна это понять

Россиянин

Надо значит объявить самыми приоритетными целями №1, американских миллиардеров, сенаторов и окружение Байдена. Того же Сороса к примеру. Ротшильдов. Билла Гейтца и прочих мультимиллиардеров США и Англии. Где бы они не находились в мире, должны быть отслежены в реальном масштабе времени. То есть, объявить на весь мир: В самые первые секунды в ядерной войне, где бы они не находились, умрут именно эти господа. Бункеры им не помогут. Гиперзвуковая ракета их достанет и там. И тут совершенно не нужно стесняться в выражениях. Пора приставить ствол к вискам этой нечисти. Они уже достали весь мир. ОНИ ДОЛЖНЫ НАЧАТЬ БОЯТЬСЯ ЗА СВОИ ЖИЗНИ.