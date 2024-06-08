Русские генералы прямо говорят, что противник готовится к ядерной войне. Причём отработка ударов идёт на наших границах.
Генералы поясняют: Противник уже готовится к ядерной войне - и Россия должна это понять
Комментарии
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Россиянин
Надо значит объявить самыми приоритетными целями №1, американских миллиардеров, сенаторов и окружение Байдена. Того же Сороса к примеру. Ротшильдов. Билла Гейтца и прочих мультимиллиардеров США и Англии. Где бы они не находились в мире, должны быть отслежены в реальном масштабе времени. То есть, объявить на весь мир: В самые первые секунды в ядерной войне, где бы они не находились, умрут именно эти господа. Бункеры им не помогут. Гиперзвуковая ракета их достанет и там. И тут совершенно не нужно стесняться в выражениях. Пора приставить ствол к вискам этой нечисти. Они уже достали весь мир. ОНИ ДОЛЖНЫ НАЧАТЬ БОЯТЬСЯ ЗА СВОИ ЖИЗНИ.
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