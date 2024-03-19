Новосибирская школа заплатит 165 тысяч рублей школьнице за перелом позвоночника

Для ученицы начальной школы урок физкультуры закончился переломом позвоночника. Педагоги ничего не сообщили родителям школьницы: о проблеме родные узнали после жалобы дочери на боль в области груди и шеи.
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