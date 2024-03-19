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Новосибирская школа заплатит 165 тысяч рублей школьнице за перелом позвоночника

Новосибирская школа заплатит 165 тысяч рублей школьнице за перелом позвоночника

Для ученицы начальной школы урок физкультуры закончился переломом позвоночника. Педагоги ничего не сообщили родителям школьницы: о проблеме родные узнали после жалобы дочери на боль в области груди и шеи.

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