Мировое мнение о США стремительно ухудшается

Согласно новому опросу общественного мнения, проведенному в 34 странах, имидж и популярность Соединенных Штатов за рубежом, в значительной степени ухудшившиеся из-за неодобрения позиции США по войне в секторе Газа, за последний год еще больше потеряли в весе.
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