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Царьград

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Управление дронами могут включить в нормативы ГТО в России

Управление дронами могут включить в нормативы ГТО в России

Министерство спорта и Федерация гонок дронов готовят норматив по пилотированию беспилотников для включения в комплекс ГТО, а его апробация пройдёт в шести регионах страны без участия Ленинградской области.

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