Александра Трусова раскрыла пол ребенка

Фигуристка рассказала о беременности и ожидании сынаФото: открытые источникиФигуристка Александра Трусова впервые поделилась подробностями о своей беременности, признавшись, что пол будущего ребёнка не стал для нее неожиданностью, передает Super.
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