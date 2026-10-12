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Царьград

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Суд взыскал 13,35 млн рублей с экс-владельцев чайной компании «Мацеста»

Суд взыскал 13,35 млн рублей с экс-владельцев чайной компании «Мацеста»

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение о солидарном взыскании 13,35 млн рублей с Лилии Смольковой, Артёма Колесникова, Геннадия Колесникова и Константина Туршу в пользу кредиторов обанкротившегося производителя чая.

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