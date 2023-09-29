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В Луганске гаишники поймали пьяного бельгийца из «Красного креста»

В Луганске гаишники поймали пьяного бельгийца из «Красного креста»

Руководитель отделения международной организации нагло нарушил ПДД.Гражданин Бельгии Жанти Вальтер Марсель, руководитель луганского отделения международной организации «Красный крест» был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки.

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