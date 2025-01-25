Вас не удивляет, что многие «воякы» различных украинских нацбатов родом из Донецка, Луганска, Харькова, Мариуполя? Меня — очень.
Ждуны Донбасса
Комментарии
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Владимир Назанский
Несть числа
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17 час.
Иван Ураганов
На срочке служил с хохлами,некоторые заговорили по русски,а бандерлоги все 2 года на мове.Мы их звали немцами.
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15 час.
Александр Ляшенко
Гасить их при явном проявлении признаков ждуна, иначе никак.Мерзавцам не место с нами и на нашей Земле!
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6 час.
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