Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 743 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatyana Fedotova
    И пока англосаксы не сдохнут, войны на земле не прекратятсяТяжелые подыхают ...
  • Tatyana Fedotova
    Вот оно общее прошлое. Советские воины .... Как так могло случиться, что друзья товарищи оказались по разную сторону ...Тяжелые подыхают ...
  • Игорь Прийма
    Ничего у евроуродов, как всегда, не выйдет ! Я лично спокойно проголосовал за "Батьку" и никто мне не помешал, а если...Алё, Европарламен...

Ждуны Донбасса

Ждуны Донбасса

Вас не удивляет, что многие «воякы» различных украинских нацбатов родом из Донецка, Луганска, Харькова, Мариуполя? Меня — очень.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Назанский
Несть числа
Ответить
17 час.
Иван Ураганов
На срочке служил с хохлами,некоторые заговорили по русски,а бандерлоги все 2 года на мове.Мы их звали немцами.
Ответить
15 час.
Александр Ляшенко
Гасить их при явном проявлении признаков ждуна, иначе никак.Мерзавцам не место с нами и на нашей Земле!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх