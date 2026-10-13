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Микрокар smart #2: возвращение к истокам

Микрокар smart #2: возвращение к истокам

Микрокар smart #2: возвращение к истокам[{"type":"text-block","attr":{},"content":"О намерении марки smart выпустить субкомпакт в духе модели fortwo стало известно пару лет назад, а в прошлом году производитель поделился первыми тизерами и объявил название модели — smart #2.

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