Микрокар smart #2: возвращение к истокам[{"type":"text-block","attr":{},"content":"О намерении марки smart выпустить субкомпакт в духе модели fortwo стало известно пару лет назад, а в прошлом году производитель поделился первыми тизерами и объявил название модели — smart #2.
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