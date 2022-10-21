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Орлов набрал 1-е очко в сезоне, сделав передачу в матче с «Оттавой»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:5).

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