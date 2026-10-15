С 19:00 13 октября до 19:00 14 октября в Челябинской области промышленные предприятия должны снизить объёмы производства на 15–20% из-за предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей в воздухе.
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