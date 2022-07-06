Александра Винникова освободили от должности начальника ГУ МВД по Самарской области

Глава ГУ МВД по Самарской области Александр Винников покинул свой пост. Согласно выдержкам из соответствующего указа президент РФ Владимира Путина, генерал-лейтенанта полиции Винникова Александра Ивановича освободили от занимаемой должности.
Глава ГУ МВД по Самарской области Александр Винников покинул свой пост. Согласно выдержкам из соответствующего указа президент РФ Владимира Путина, генерал-лейтенанта полиции Винникова Александра Ивановича освободили от занимаемой должности.
Свежие комментарии