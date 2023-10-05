На Смоленщине состоится благотворительный концерт в поддержку приютов для животных

Любой желающий сможет посетить мероприятие, чтобы помочь бездомным животным В пятницу, 13 октября, в Сафонове Смоленской области состоится благотворительный концерт в поддержку смоленского приюта «Верность».
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