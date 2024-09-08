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ЦГ: военэксперт Михайлов раскрыл изменения в ядерной доктрине России

Военный эксперт Александр Михайлов сообщил о докладе Сергея Шойгу и главы «Росатома» Лихачева, который был представлен Президенту РФ Владимиру Путину относительно восстановления инфраструктуры ядерного полигона на Новой Земле, пишет издание «Царьград».

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