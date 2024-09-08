ЦГ: военэксперт Михайлов раскрыл изменения в ядерной доктрине России

Военный эксперт Александр Михайлов сообщил о докладе Сергея Шойгу и главы «Росатома» Лихачева, который был представлен Президенту РФ Владимиру Путину относительно восстановления инфраструктуры ядерного полигона на Новой Земле, пишет издание «Царьград».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии