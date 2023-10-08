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Сегодня открылись «врата ада»: Израильские военные угрожают Палестине уничтожением (ВИДЕО)

Сегодня открылись «врата ада»: Израильские военные угрожают Палестине уничтожением (ВИДЕО)

Опубликованы кадры, на которых израильский военный угрожают Палестине уничтожением. «Хочу сказать одно: ХАМАС открыл врата ада в секторе Газа.

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Комментарии
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Лев Добрый
Так надо действовать, когда стране и народу грозит смертельная опасность и это хороший пример для нашей власти, жалея бандеровских хохлов с оружием в руках, мы позволяем ИМ убивать наших стариков и детей!👀👍👈😜
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1 д.
ЕБ
Елена Бреслова
жиды показали свою фашистскую сущность! вот точно Гитлер был евреем, а холокост жидярская разводка!
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1 д.

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