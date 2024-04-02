Одна из древнейших в мире книг будет выставлена на аукцион

Книга из Египта, написанная на заре христианства, будет выставлена на аукционе в Лондоне Книга из Египта, написанная на заре христианства и считающаяся одной из древнейших существующих книг, будет выставлена на аукцион в июне в Лондоне.
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