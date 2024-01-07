«Уклоняющиеся имеют меньший шанс выжить, чем те, кто воюет», — заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО.
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