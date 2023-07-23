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Ванная. А если не плиткой, то чем?

Ванная. А если не плиткой, то чем?

​​​​​​​ Давно и прочно укоренился стереотип, что ванная - это помещение, закатанное от пола до потолка в плитку.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Пошли=ка вы подальше со своими бредовыми идеями. Камнем  облицевать, так  не  дай бог подскользнуться  в ванне, все  бока обдерёшь  о камень. А  обои  с  красками  на  хххх не нужны  - дышать всякой  гадостью. А все фото здесь приведённые превращают ванную комнату  в  мрачный  каземат
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