Давно и прочно укоренился стереотип, что ванная - это помещение, закатанное от пола до потолка в плитку.
Ванная. А если не плиткой, то чем?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Пошли=ка вы подальше со своими бредовыми идеями. Камнем облицевать, так не дай бог подскользнуться в ванне, все бока обдерёшь о камень. А обои с красками на хххх не нужны - дышать всякой гадостью. А все фото здесь приведённые превращают ванную комнату в мрачный каземат
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