Ванная. А если не плиткой, то чем?

Владимир Алтайцев

Пошли=ка вы подальше со своими бредовыми идеями. Камнем облицевать, так не дай бог подскользнуться в ванне, все бока обдерёшь о камень. А обои с красками на хххх не нужны - дышать всякой гадостью. А все фото здесь приведённые превращают ванную комнату в мрачный каземат