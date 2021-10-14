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Онуфрийчук из "Танців з зірками" сделала неожиданное признание о браке с миллионером: "Настаивала на..."

Онуфрийчук из "Танців з зірками" сделала неожиданное признание о браке с миллионером: "Настаивала на..."

Новая ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук рассказала, какие у нее отношения с казахским миллионером Алмазом, c которым в начале этого года они сыграли пышную свадьбу.

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