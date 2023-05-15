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В школах Казани провели эвакуацию из-за сообщений с угрозами

В школах Казани провели эвакуацию из-за сообщений с угрозами

В школы Казани вновь поступили сообщения с угрозами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. В мэрии объяснили, что персонал образовательных учреждений действует по инструкции: сообщает в правоохранительные органы и проводит эвакуацию.

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