Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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От Москвы до самых до окраин-3

От Москвы до самых до окраин-3

Я  уже   писала  в  посте От Москвы до самых до окраин - 2 что     как  наше  руководство, так  и  Церковь,  уделяют  много внимания    нашим  дальневосточным   регионам, и  это  хорошо!  Один  мой  комментатор    это  подтвердил,    сказав, что "руководство не просто уделяет внимание дальневосточным регионам, а поставило это развитие в качестве основных приоритетов своей деятельности.

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