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Виралайф

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Россияне назвали самые бесполезные в хозяйстве вещи

Россияне назвали самые бесполезные в хозяйстве вещи

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» провел опрос и выяснил, какими вещами в доме россияне активно пользуются, какие предметы лежат без дела, сколько они стоили и почему опрошенные не решаются расстаться с ними.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Что же, блин, за идиоты выкладывают тут одни сплошные чужие незаконченные мысли. Коль заикнулись, выкладывать надо мысль всю, а не ее малую часть, чтоб все зависли...
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